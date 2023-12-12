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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل أحمد سامي عبدالله.. برع في الأدوار الطيبة والكيت كات

أحمد سامى عبدالله
أحمد سامى عبدالله

يحل اليوم  ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد سامى عبدالله ، صاحب دور " عم مجاهد بائع الفول "، بفيلم الكيت كات بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذى توفى في 12 ديسمبر عام 2011.

ولد  الفنان أحمد سامى عبدالله في 16 أغسطس 1930، وحصل على ليسانس الآداب وعمل مدرساً للتاريخ، حتى وصل لسن الـ 51 من عمره، فخرج على المعاش.


وكان الفنان أحمد سامى عبدالله يطمح لأن يكون مذيعاً، إلا أن حلمه لم يتحقق، فبدأ بتحقيق جزء من حلمه من خلال الاتجاه للفن والتمثيل، حتى أصبحت حياته الفنية عامرة، وبرع نجمه بالأعمال الفنية المختلفة حتى ذاع صيته وأصبح من علامات الفن والسينما المصرية.

وبخروج الفنان أحمد سامى عبدالله على المعاش اتجه للتليفزيون، وعمل معدا لبرامج الأطفال، ثم مديراً لبرامج الأطفال، حتى اكتشفه المخرج أحمد النحاس، والذى قدمه للانطلاقة الفنية بمشاركته في عدد من الأفلام، التي كونت شخصيته لدى الجمهور.

وأبدع الفنان أحمد سامى عبدالله ، في أداء دور الرجل الطيب، بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من خلال تأدية دور الرجل المسن، وتميز بأداء دوره بكفاءة واقتدار، إلا أنه كان دائما ما يشعر بالحزن، لإنحسار دوره في الرجل المسن الكبير، ما يضييق عليه وقته فى الحلقة، برغم إنتاجه لدوره بسهولة ويسر بسبب براعته وما يمتلكه من موهبة فنية رائعة.


وشارك الفنان أحمد سامى عبدالله بالعديد من الأعمال التليفزيونية من بينها " عباس الأبيض في اليوم الأسود، زيزينيا، أين قلبى، عايزة أتجوز، ناصر، أدهم الشرقاوى، سوق الخضار، لدواعى أمنية، بوابة الحلوانى، للعدالة وجوه كثيرة، السيرة الهلالية، الوتد، ساكن قصادى، يوميات ونيس، رأفت الهجان والإمام مالك.

وشارك الفنان احمد سامى عبدالله  بعدد من الأعمال السينمائية من بينها: دكتور سليكون – هى فوضى -  وش إجرام – بخيت وعديله – قصة الحى الشعبى – الرجل الأبيض المتوسط – زكية زكريا في البرلمان – المصير – سواق الهانم – شمس الزناتى – الكيت كات – وأخيرا حسن ومرقص بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، عادل إمام، أحمد سامى عبدالله ومحمد عادل إمام عام 2008، وشارك الفنان أحمد سامى عبدالله بصوته في مسلسل بوجى وطمطم.
 

أحمد سامى عبدالله ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد سامى عبدالله

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