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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي فلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة بفعل مجازر الاحتلال.. فيديو

غزة
غزة

قال عاهد فروانة، الكاتب الصحفي الفلسطيني، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة، بفعل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطقه، ولا تترك أي منطقة بما فيها التي تقول عنها أنها آمنة.

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وأضاف "فروانة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القصف يطال المناطق التي يزعم الاحتلال بأنها آمنة، ولا سيما مدينة رفح الفلسطينية على سبيل المثال، والتي أعلن الاحتلال كذبا بأنها منطقة آمنة وأجبر عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني على النزوح لأقصى جنوب القطاع بفعل القصف والتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن مدينة خان يونس يوجد بها العدد الأكبر من الغارات والقصف والقتل نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال من اجتياح بري لعدد من الأحياء في مدينة غزة، ولا سيما حي الشجاعية والزيتون وغيرها من الأحياء، بجانب محاصرة مخيم جباليا في شمال القطاع، والذي يعد أكبر كثافة سكانية على الصعيد العالمي، وهو أكبر مخيمات قطاع غزة.

غزة

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