5 مزايا لمشروعات الصوب الزراعية بمصر.. تعرف عليها

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، في مجال "الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق" التي نفذها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة من (11 – 14 ديسمبر 2023) لصالح 30 مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين ومساعدي الباحثين والمزارعين.

تأتي الدورة في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.



وأصبح فى مناخ مصر الزراعات المحمية أو ما يطلق عليها الصوب أهمية قصوى لما لها من ميزات لتحقيق وفرة إنتاجية تسد احتياجات السوق المحلى والخارجى، هذا ما يؤكده خبراء الزراعة مطالبين بضرورة التوسع الرأسى زراعياً فى ظل التآكل المستمر والمتصاعد في الرقعة الزراعية، وفقدنا لأجود الأراضى ، والزراعات المحمية فى مصر تجعلها من أهم الدول المنتجة والمصدرة عالمياً للمحاصيل الزراعية طوال السنة دون التقيد بموسم حصاد معين، فالزراعة المحمية عبارة عن تربية رأسية لإنتاج بعض محاصيل الخضر تحت نظم حماية مختلفة (كالحماية من انحفاض درجة الحرارة).



جاءت الدورة تحت عنوان "الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق".



الهدف من الدورة:

عرض ومناقشة الممارسات الزراعية المناسبة لزراعة الخضر سواءً تحت الصوبات الزراعية أو الأنفاق البلاستيكية



وتناقش الدورة المحاور الآتية:



1-البنية الأساسية للصوب الزراعية والأنفلق.

2- الإدارة المستدامة لعوامل التحكم في المناخ الدقيق.

3- دور الزراعات المحمية في إنتاج الهجن.

4- إنتاج الطماطم والباذنجان تحت الصوب الزراعية.

5- إدارة الري تحت الصوب.

6- إنتاج الخيار تحت الصوب الزراعية.

7-إدارة التسميد تحت الصوب.

8- دور الأحزمة الشجرية في حماية نباتات الخضر من أثار التغيرات المناخية وكذلك توفير المياه.

9- إنتاج محصول الفلفل تحت الصوب الزراعية.

10- إنتاج الكنتالوب والطماطم تحت الأنفاق البلاستيكية المنخفضة.

11- إنتاج البسلة الخضراء.