شبانة: بيرسي تاو جاء من بعيد ليصبح أهم لاعبي الأهلي

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بفوز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ افريقي 2023، بعد الانجازات التي تحققت الموسم الماضي وتتويجه بدوري أبطال افريقيا، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان يستحق التواجد ضمن قائمة أفضل مدربي القارة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيرسي تاو عاد من بعيد في الموسم الماضي، وأصبح مثال لكل لاعب، خصوصا أن النادي الأهلي كان يبحث بيعه ورحيله عن النادي، لكن في نهاية الموسم أصبح أفضل لاعب داخل الفريق، وتوج بجائزة أفضل لاعب افريقي داخل القارة".

وأضاف: "الأهلي في الموسم الماضي حقق 5 بطولات محلية وقارية، وبيرسي تاو من هدافي الفريق ومن أبرز العناصر المؤثرة، وكان له دور هام في انتصارات الفريق، كما أصبح ورقة رابحة في تشكيلة منتخب جنوب افريقيا".

وأكمل: "هدف كهربا في الهلال السوداني أيضًا تم اختياره جائزة أفضل هدف في عام 2023، والهدف كان (جملة موسيقية) وتسلم الكرة بشكل رائع وسجل واحدًا من أجمل الأهداف، وكان ينافس العديد من الأهداف الآخرى، منهم هدف كريستو مع منتخب تونس، وهدف محمود صابر مع المنتخب الأوليمبي في شباك المغرب".

وزاد: "هناك مسئولية ضخمة على لاعبي الأهلي والجهاز الفني وإدارة النادي في كأس العالم للأندية، خصوصا بعد اختياره النادي الأفضل في قارة إفريقيا، كما أنه يمتلك اللاعب الأبرز داخل القارة وهو بيرسي تاو".

وأردف: "كل الجوائز التي فاز بها الأهلي وتسلمها طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، سوف تكون حديث وكالات الأنباء وكذلك الصحف السعودية، التي سوف تسلط الضوء على نجاحات الفريق الأحمر".

وختم: "اتوجه بالشكر للمغرب على التنظيم الرائع والروح الطيبة، كما أنها اصبحت تفتح ذراعيها لاستقبال كل المباريات من الدول التي لديها أزمات في الملاعب، نهنئ دولة المغرب على النجاحات، ويستحقوا لقب جائزة أفضل منتخب بعد حصد المركز الرابع في كأس العالم بقطر 2022".