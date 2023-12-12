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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل رئيس أكاديمية خبي الصينية للعلوم الزراعية

صدى البلد

استقبلت هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية الدكتور تشانغ تيلونج رئيس أكاديمية خبي الصينيه للعلوم الزراعية والغابات والوفد الصيني المرافق له وممثلين من السفارة الصينية بمصر يرافقهم شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني لمركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعيه المستدامة..

خدمات مختلفة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي

وقامت هند بتقديم عرض عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وخلال زيارته قام الوفد الصيني بتفقد أقسام المعمل المختلفة حيث أبدى رئيس الوفد إعجابه بما يقدمه المعمل من خدمات  تحليلية متنوعة لملوثات الأغذية تخدم الصادرات المصرية تعتمد على تجهيز متميز لأقسام المعمل المختلفة بأحدث الأجهزة وتوفر الخبرات المتميزة.

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