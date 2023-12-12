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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق قنديل: جوائز الكاف تضع مسئولية أكبر على عاتق لاعبي الأهلي

طارق قنديل
طارق قنديل

أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المغرب، لتسلم جوائز الكاف، عن سعادته الشديدة بالجوائز التي حصدها النادي، مؤكدا أنه شرف عظيم، والأهلي دائما يشرف الرياضة المصرية.

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ردود الأفعال كانت رائعة من الأخوة المغاربة وكذلك مسئولي الاتحاد الإفريقي، والذين أشادوا بالنادي الأهلي، كما حظى بترحيب كبير من جانب المسئولين في المغرب، والنادي الأهلي هو الأفضل بكل تأكيد، وأتمني أن يظل النادي على منصات التتويج بصفة مستمرة".

وأضاف: "هذه الجوائز ستلقى مسئولية كبيرة على اللاعبين، وللعام الرابع على التوالي الأهلي يشرف قارة افريقيا ويخوض كأس العالم للأندية، وهو انجاز عظيم في حد ذاته، لكن طموحنا وطموح الجمهور في حصد المزيد من البطولات، وهذه كلمات دائمة من محمود الخطيب رئيس النادي مع كل الأنشطة الرياضية".

وواصل: "دائمًا جمهور الأهلي يطالبنا بحصد المزيد، ودائمًا يرغبون في تحقيق الكثير من البطولات، كنا نفوز بإفريقيا ويطالبوننا خلال نفس المباراة بالحصول على لقب الدوري المصري".

وأكمل: "سعيد بحصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ افريقي، وكذلك يستحق بيرسي تاو جائزة أفضل لاعب وهو شيء يشرفنا جميعًا، والجوائز نتاج منظومة النادي الأهلي التي تسير بنظام جيد، وكان طموحنا الحصول على كل الجوائز".

وتابع: "مازحت باتريس موتسيبي بعد الصعود أكثر من مرة لتسلم الجوائز، ولم أكن أعرف بالجوائز مطلقًا، ولم أحاول معرفة أي شئ، وقمت بالاتصال بالكابتن محمود الخطيب لتهئنته، وكان يتابع معي كل التفاصيل".

وواصل: "سأعود إلى مصر، وبعدها سأتوجه يوم الخميس إلى السعودية للتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وختم: "الشعب المغربي لديه علاقة مميزة مع الجانب المصري، ودائمًا فخورين بدعمنا لهم في كأس العالم، كما أن النادي الأهلي كان داعم ومساند للمنتخب المغربي، وكذلك تمت المواساة لهم في حادثة الزلازل الأخير، والخطيب دائمًا يجري اتصالات بشكل مستمر مع المسئولين المغاربة".

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