رسالة نارية من أحمد موسى للمصريين.. بكري لوزير الداخلية: معاك رجالة بجد.. عمرو مصطفى: فخور بالعملية الانتخابية| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجـازر يوميا بحق النازحين

قال الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب جرائم واستكمالها بعد أن أوهم المواطنون في قطاع غزة بأن الجنوب والوسط هي أماكن آمنة، واليوم يشهد المزيد من الجرائم التي يرتكبها بحق النازحين من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى والجنوبية ويستمر في الإمعان بالضغط على أبناء الشعب الفلسطيني للمغادرة والنزوح عن قطاع غزة.

رسالة نارية من أحمد موسى للمصريين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للشعب المصري، في ختام اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، قائلا: "اللي ما نزلش هو اللي خسران.. مع السلامة".



عمرو مصطفى: فخور بالعملية الانتخابية.. وأشكر الأجهزة المعنية على تنظيم سير عملية التصويت

عبر الفنان عمرو مصطفى عن فخره بمشهد الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لوزارة الداخلية على تنظيمها الراقي في الانتخابات، قائلا إنه دخل لجنة الاقتراع اليوم شاهد وجود كاميرات ومتابعة على مدار اليوم، لنقل الوقائع لوسائل الإعلام.



البرلمان العربي: رصدنا إقبالا كثيفا من الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية 2024

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي كونه مؤسسة دولية يهمه نقل الحقيقة كاملة لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية بكل حيادية ومهنية بعيدا عن أي تجاذبات أخرى، خاصة أن البرلمان العربي يمتلك خبرة كبيرة على مستوى الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بجانب متابعة الانتخابات في الدول العربية وغير العربية.

وزير شئون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن، والمشاركة هذه المرة أظهرت حالة من الاصطفاف للشعب المصري ليس لها مثيل، ولم تكن لها سابقة من قبل، وهذا دليل على وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الوطن، وعلمه بالتحديات التي تواجهها الدولة وإصراره على استقرار الوطن وبنائه.

أبو العينين: الفرحة والبهجة تسيطران على الشعب المصري خلال انتخابات الرئاسة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مشاعر الفرحة والبهجة والتفاؤل تسيطر على الشعب المصري خلال انتخابات الرئاسة 2024 .



المنافسة مهمة.. لميس الحديدي توجه رسالة للأحزاب المقاطعة للانتخابات

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة لبعض الأحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: مع هذا الإقبال الكثيف على التصويت ألم يكن أجدر المشاركة أو المنافسة أو دعم مرشح بعينه؟ نحترم كل المواقف لكن المشاركة والمنافسة مهمة.



بلدي في سوهاج.. أحمد موسى: عاوز أشوف مشاركة أهالي شطورة بالانتخابات

استعرض الإعلامي أحمد موسى إقبال المصريين المستمر على لجان الاقتراع فى مختلف المحافظات.

وأبدى الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" انبهاره بمشاهد المواطنين أمام لجان انتخابات الرئاسة 2024 .



المرشح الرئاسي حازم عمر: إحنا كلنا بنتنافس في حب مصر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يقوم بعمل جولات بين المنتخبين، ويتنقل يوميا بين 4 محافظات، وبدأ اليوم بمحافظة الجيزة ثم الفيوم، ثم بني سويف، وآخر محطة هي محافظة المنيا.

وتابع: "اللي عاوز أقوله أن فيه أجواء منافسة، وإحنا حاسين بالمنافسة وبشوفها من المؤيدين للمنافسين، والمؤيدين بتوعي اللي موجودين في كل لجنة ومرحبين".



برفقة أبو العينين.. وفد البرلمان الأورو متوسطي يعرب عن سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات

نقل عصام الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الإسكندرية، تفاصيل إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتفاصيل جولة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب رفقة وفد برلمان دول البحر المتوسط.



بكري لوزير الداخلية: معاك رجالة بجد.. ونظموا الانتخابات على أكمل وجه

وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة لـ وزير الداخلية على الهواء وذلك بسبب تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف بكرى عبر قناة صدى البلد، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن نسب المشاركة الكبيرة من المصريين فى جميع المحافظات أبلغ رد على كل من أساء ويتطاول على هذه الدولة وابلغ رد على من ينكرون الانجازات.



يسرا: أعداد غفيرة من الناخبين.. المصري طول عمره بيقف جنب بلده

علقت الفنانة يسرا على الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ وتصويتها أمس في إحدى اللجان الانتخابية قائلة: " النظام كان رائع"



رئيس اللجنة العامة ببورسعيد: لا يوجد أي معوقات منذ انطلاق العرس الانتخابي

قال المستشار أحمد صلاح، رئيس اللجنة العامة في قسم الزهور ببورسعيد، إن اللجنة العامة رقم 7 يوجد بها 23 لجنة فرعية منهم لجنة وافدين بإجمالي أصوات المقيدين 158 ألف 922 مواطن.



كل واحد حر في صوته.. أحمد موسى يعرض صور المشاركين بالانتخابات الرئاسية

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا للمشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، مقعبا: "كل التحية".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كل التحية لكل الناس اللي بتنزل الانتخابات، واللي بيكونوا حريصين على المشاركة".