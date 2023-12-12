شبانة يشيد بالتغطية الإعلامية لرحلة الأهلي إلى السعودية.. ويكشف رسالة كولر للاعبين

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالتغطية الإعلامية للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي، لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية؛ من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هناك تغطية رائعة من جانب إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، من صور وفيديوهات وأخبار، ولذلك فالجميع يستحق الإشادة على هذه التغطية النموذجية، ونتمنى التوفيق للفريق في مونديال الأندية".

وأضاف: "جمهور الأهلي استقبل اللاعبين بحفاوة بالغة، وهو ما يحمل اللاعبين مسئولية كبيرة، من أجل تقديم نتائج مشرفة وإسعاد الجمهور المتواجد في السعودية".

وأكمل: "مارسيل كولر المدير الفني كان حريصا على الاجتماع باللاعبين، وأبلغهم أن كل عناصر الفريق تحت التقييم حتى نهاية شهر ديسمبر، وكل لاعب عليه بذل قصارى جهده في كأس العالم للأندية، وأن يلعب بقوة في المواجهة الأولى من الفائز من اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي".

وواصل: "الأهلي لو تغلب على اتحاد جدة، فأنه قادر على عبور المواجهة الثانية أمام فلومينيسي البرازيلي والصعود للمباراة النهائية، رغم أن هناك حالة تراجع في الأداء، لكن دائمًا الفريق يظهر بمستوى جيد خلال المواجهات الصعبة، وتعودنا على ذلك، والكؤوس والبطولات يتوج بها أي فريق حتى لو كان هناك صعوبات".

وتابع: "كولر شدد خلال حديثه مع لاعبيه على ضرورة عدم التهاون مطلقًا، وأبلغهم بأنه لا مكان لأي لاعب سوف يتخاذل".

وأشار إلى أن الأهلي وقع عقوبات على اللاعبين بعد التعادل أمام شباب بلوزداد وصلت إلى200 الف جنيه، وخالد بيبو يرى أن تلك الخصومات قليلة بالنظر للعقود الكبيرة التي يحصل عليها اللاعبين.

وأوضح: "هناك مهاجمين معروضين على النادي الأهلي بينهم بابا بادجي لاعب المغرب التطواني وهو من هدافي الدوري المغربي، ومحلل أداء الفريق سيقوم بعمل تقرير كامل وسيكون محل متابعة كبيرة من جانب النادي".