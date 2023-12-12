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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

مروان حمدى
مروان حمدى

قال الإعلامي محمد فاروق إن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي؛ للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2024.

وأوضح الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لإدارة ناديه بضم مروان حمدي في يناير المقبل وسط مفاضلة مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي".

وأضاف: "أبلغ النادي الأهلي مروان حمدي أن النادي لن يستطيع التعاقد معه في يناير إلا بعد فسخ عقده مع المصري وأن يصبح لاعبا حر؛ لإتمام الصفقة، بعد موافقة كولر على ضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب المصري اللاعب بمبلغ 25 مليون جنيه للموافقة على رحيله".

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آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

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