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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد

أفشة
أفشة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ‏‏2023 بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال البطولة‎.‎

وقال أفشة: «النادي الأهلي صاحب تاريخ عظيم وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو دائمًا صاحب الأرقام القياسية، ‏والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي إنجاز كبير بكل تأكيد»‎.‎

وأضاف: «سبق وحصلنا على المركز الثالث، ونسعى لتحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية‎».

وواصل: «جماهير النادي الأهلي تطمح بكل تأكيد للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ونحن كلاعبين لدينا مسئولية كبيرة، ‏وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير واللاعبين والفوز باللقب‎».

وأكمل: «لدينا ذكريات رائعة في بطولة كأس العالم للأندية، كنا نستمتع بمشاهدة البطولة عندما شارك فيها الأهلي باليابان ‏وكانت تنطلق المباريات في السادسة صباحًا، ولذلك فإن المشاركة في البطولة حافز ودافع كبير للاعبين، وسنسعى لتقديم أفضل ‏مستوى»‎.‎

وزاد: «في البطولة السابقة صعدنا لنصف النهائي، وواجهنا ناديًا كبيرًا بحجم ريال مدريد، وبالتأكيد تسجيل الأهداف في البطولة ‏يكتب في تاريخ أي لاعب‎».

وتابع أفشة: «جمهور الأهلي معتاد على مساندتنا في أي مكان ودعم الفريق بصفة مستمرة، وبصفة شخصية أحب دائمًا أن تمتلئ ‏المدرجات بجماهيرنا، والأهلي من أكبر الأندية، ويخوض منافسات كبيرة على مستوى العالم حاليًّا‎».

وأضاف: «حالة القلق لدى البعض طبيعية، خلال المباريات الماضية كنا نصل للمرمى كثيرًا، وأهدرنا عدة فرص للتهديف، ولم ‏نكن موفقين في بعض اللقاءات، وهذه طبيعة كرة القدم ولكن دائمًا علينا الاجتهاد والتركيز في التدريبات، وهذه التفاصيل هي ‏عوامل النجاح، لأننا نريد إسعاد جماهير الأهلي‎».

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