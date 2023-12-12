أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير: “النادي الأهلي هو أكبر قوة ناعمة للرياضة المصرية”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، ويسعى لاستمرار مسيرته الرائعة مع البطولة المفضلة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بمواجهة بين المنظم، ممثلا في اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

اتحاد جدة

ويلتقى الأهلي، مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر ، في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.