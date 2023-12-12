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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحسن النتائج.. معتمد جمال يكشف تفاصيل تعاقده مع الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال

تحدث معتمد جمال المدير الفني للزمالك عن فترة توليه تدريب الفريق الكروي، موجهًا الشكر إلى لاعبي الفريق على ظهورهم بالأداء الجيد في المباريات الأخيرة.


وقال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع طارق يحيى: " لاعبو الزمالك لم يكونوا في المستوى الأفضل قبل تولي المسئولية.. أؤكد أننا لم نصل للمستوى الأفضل لكننا نسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "نحاول إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية لأنه نادي كبير ويمتلك جماهير عظيمة.. الزمالك يمتلك لاعبين كبار وقادة حقيقين للفريق ويساندوا الجهاز الفني.. حديثي مع حاتم سكر وناصر منسي على مقاعد البدلاء كان بسبب شرح وجهة نظري في عدم اشراكهم بسبب طريقة اللعب وليس بسبب مستواهم.. أنقل الصورة كاملة للاعبين حتى يشعروا معي بالصدق في تلك المرحلة وشيء طبيعي أن يشعر أي لاعب بعدم المشاركة .. ولكن حديثي معهم من أجل الشد من أزرهم",

وأضاف مدرب الزمالك: "قميص الزمالك يمنح الفريق قوة لا تقل عن 50% بخلاف الفنيات.. لو توليت أي فريق غير الزمالك في هذه الظروف كنت سألعب بشكل مختلف.. الزمالك يمتلك لاعبين كبار لكن كانوا يفتقدون للثقة.. وتعاملت معهم بشكل نفسي أكثر من التعامل الفني".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز وكيفية الاستعداد لها كأول مباراة له في قيادته الفنية مع الفارس الأبيض: "قلت للاعبي الزمالك لا أريد أن تنتهي مباراة بيراميدز في أول نصف ساعة.. كنا نسير بخطة محكمة حتى نهاية اللقاء.. مباراة بيراميدز شهدت مشاركة لاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة، سامسون وعبدالله جمعة كانوا بعيدين عن المشاركة في التدريبات الجماعية قبل أن أتولى المسئولية".

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