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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الزمالك من أفضل الفرق في الكونفدرالية حتى الآن، بعدما حقق 9 نقاط خلال المواجهات الثلاث في دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الفريق حسم صعوده للدور القادم بنسبة كبيرة بعدما تغلب على أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الانجولي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخب مصر قادر على تحقيق انجاز في أمم إفريقيا القادمة، في ظل تألق اللاعبين المحترفين خارج مصر، وظهورهم بمستوى مميز وعلى رأسهم مرموش وصلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، كما أن العناصر المحلية تقدم مستوى جيد، والجيل الحالي قادر على الفوز باللقب القاري والصعود لكأس العالم".

وأضاف: "أشرف حكيمي كان من العناصر الجيدة في منتخب المغرب، وصلاح لم يحقق القاب مع ليفربول تمنحه جائزة أفضل لاعب افريقي، لكن فيكتور أوسيمين قدم أداء رائعا وقاد نابولي لتحقيق الدوري الايطالي".

وتابع: "بيرسي تاو انضم للأهلي وهو نجم كبير، لكن الإصابات التي تعرض لها أثرت على مسيرته، وأخذ وقتا طويل من أجل الظهور بشكل جيد مع الفريق، ويستحق الجائزة عن جدارة لأنه لاعب مؤثر وساهم في حصد البطولات مع الأهلي في الموسم الماضي".

وأكمل: "كنت اراهن على تألق صلاح محسن في بداية الموسم، وأضاع فرصة كبيرة لقيادة هجوم الأهلي هذا الموسم، ومحمود كهربا عاد من بعيد للغاية واستعاد التألق مع الفريق وكان له دور مؤثر وصنع الفارق في الهجوم".

وواصل: "كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة أشاد بالنادي الأهلي، خصوصا عندما لعب مباراة قوية أمام ريال مدريد، ولو ظهر الفريق بنفس المستوى في البطولة الحالية سيصعد للأدوار المتقدمة".

وزاد: "السعودية تسعى لتحقيق انجاز عالمي، ولذلك مونديال الأندية مهم بالنسبة لهم، وملعب الجوهرة المشعة رائع جدا، والأهلي في الفترة الأخيرة مستواه غير جيد، خصوصا بعد التعادلات الأخيرة في بطولة الدوري وأيضا في دوري الابطال".

وتابع: "دوافع لاعبي الاتحاد أيضا ستكون كبيرة من أجل اثبات ذاتهم، ولاعبي الفريق السعودي كلهم عناصر جيدة وجاءوا من اوروبا، كذلك فأن الجماهير السعودية ستحفز الفريق على الظهور بشكل جيد في البطولة، وعامل الخبرة اعتقد أنه سيكون لصالح الاتحاد حال مواجهة الأهلي".

وأتم: "فرص الاتحاد صاحب الارض ستكون كبيرة للفوز على الأهلي، ولكن اتمنى ان يقدم الفريق الأحمر مستوى قوي يثبت فيه جودة الكرة المصرية".

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