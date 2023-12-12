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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: دوافع لاعبي الأهلي كبيرة وأقوى من اتحاد جدة السعودي

محمد عبد الجليل
محمد عبد الجليل

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة في كأس العالم للأندية، وعليهم التركيز في المواجهة الأولى تحديدًا من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري دائمًا يتألق في المباريات الحاسمة والصعبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي كان يستحق جوائز أكثر من الثلاث التي حصل عليها، ومحمد صلاح حقق أرقام قياسية أيضًا وكان يستحق الحصول على جائزة".

وأضاف: "بيرسي تاو أثبت أنه لاعب جيد وصفقة رائعة للأهلي، ويستحق الاشادة والتقدير بكل تأكيد، وهناك بعض اللاعبين لا تستطيع تقديم شئ في الملعب، لكنهم (حريفة) في السوشيال ميديا".

وأكد: "محمود عبدالمنعم كهربا في الهلال السوداني رائع، ويستحق الفوز بجائزة أفضل هدف في افريقيا خلال العام الجاري، ومنذ عودته لقيادة الهجوم وهو يقدم مستوى مميز مع الأهلي".

وزاد: "فريق اتحاد جدة يعاني من الإصابات، وهناك قلق بالتأكيد في ظل تراجع الأداء مؤخرا بشكل واضح، لكن الاتحاد قادر على تخطي عقبة أوكلاند سيتي، والصعود لمواجهة الأهلي، والأداء يختلف تماما في البطولات الكبرى، وأي مدرب يتولى تدريب العميد بالتأكيد سيعمل ألف حساب للنجوم الموجودين، والفريق في حاجة لمدرب بسمات معينة قادر على التعامل التوليفة الموجودة حاليا في الفريق السعودي".

وأكمل: "دوافع لاعبي الأهلي كبيرة وأقوى من اتحاد جدة السعودي رغم انه يمتلك لاعبين محترفين اجانب، لكن اللاعب المصري يسعى دائما لاثبات ذاته، خصوصا في ظل وجود جماهير مصرية كبيرة ستدعم الفريق".

وختم: "أتوقع فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي ومواجهة الأهلي ستكون هامة وجماهيريا هي مباراة لها بريق خاص".

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