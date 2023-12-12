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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X2 في مصر

صدى البلد

تمتلك إصدارات الفئة X من العلامة التجارية البافارية BMW شعبية وانتشاراً كبيراً بالسوق المصري، ومن أشهرها إصدار X2 موديل 2023.

 

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BMW X2

السعر الرسمي للسيارة BMW X2 موديل 2023

يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 فئة M SPORT X نحو 1,725,000 جنيه.

BMW X2

مواصفات السيارة BMW X2 موديل 2023

  • تضم BMW X2 موديل 2023 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 140 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل الحركة : أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
  • نوع الجر : "أمامي".
  • أقصى سرعة: 205 كيلومتر في الساعة
  • زمن التسارع من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة: 9.6 ثانية
  • استهلاك الوقود : يصل استهلك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
BMW X2

 

قياسات وأبعاد السيارة BMW X2 موديل 2023

  • الطول الكلي: 4.360 متر
  • العرض الكلي: 1.824 متر
  • الارتفاع الكلي: 1.526 متر
  • ارتفاع السيارة عن الأرض: 18.2 مم
  • قاعدة العجلات: 2.670 متر
  • سعة صندوق السيارة: 470 لتر
  • سعة خزان الوقود: 51 لترا
BMW X2 BMW M SPORT X M Sport

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