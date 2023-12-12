حسن المستكاوي: الأهلي أحسن ناد في إفريقيا بعد طريق صعب

حرص الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

و كتب حسن المستكاوي عبر حسابه بموقع فيس بوك: الأهلي أحسن نادي في إفريقيا بعد طريق صعب في دوري أبطال القارة بجانب 4 بطولات أخرى، وهي جائزة تزين دولاب بطولات وألقاب الأهلي الفائز علي مدى تاريخه بـ 149 بطولة محلية وعربية وإفريقية.. مبروك لجماهير الأهلي ولإدارته للاعبيه ومدربيه.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، الإثنين، حصول الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على هذه الجائزة.

وحصد الأهلي الجائزة، بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويمثل النادي الأهلي في حفل جوائز الكاف طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

فيما حصد صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل ناد للسيدات في قارة أفريقيا عن عام 2023، متفوقا على الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.