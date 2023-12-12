البرلمان العربي: رصدنا سلاسة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية.. والإقبال كثيف جدا

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن البرلمان العربي- كونه مؤسسة دولية- يهمه نقل الحقيقة كاملة لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية بكل حيادية ومهنية بعيدًا عن أي تجاذبات أخرى.

وأضاف العسومي- خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي- أنه خلال متابعة البرلمان العربي الانتخابات الرئاسية في مصر، هناك أشياء لفتت نظره بشكل كبير، خاصة سلاسة عملية الاقتراع والإقبال على التصويت، كما أن اللجان شهدت حضورًا مكثفًا أكبر من أي انتخابات سابقة تابعها البرلمان العربي سابقًا في مصر.

وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي يمتلك خبرة كبيرة على مستوى الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بجانب متابعة الانتخابات في الدول العربية وغير العربية، موضحًا أن تقييم البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية يتسم بالحيادية والأمانة، خاصة أن البرلمان العربي يحترم مهنيته ومصداقيته، وسيصدر تقريرًا كاملًا لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.