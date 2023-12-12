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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دقائق قليلة.. الناخبون يصوتون اليوم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يستعد المصريون للتصويت والمشاركة في الاستحقاق الدستوري العظيم في يومه الثالث.

دقائق قليلة وتبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة.

المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس 

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة.

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاق الدستورى انتخابات الرئاسة السيسي فريد زهران عبد السند يمامة

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