بعد إفشال قرار مجلس الأمن.. الأمم المتحدة تصوت اليوم لوقف إطلاق النار بغزة

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم على قرار غير ملزم يطالب "بوقف إطلاق النار الإنساني الفوري" في غزة.

وقد استخدمت الولايات المتحدة، وهي واحدة من خمسة أعضاء دائمين فقط في مجلس الأمن، حق النقض يوم الجمعة لوقف مشروع نص يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وفي محاولة للضغط، دعت البلدان العربية إلى عقد الدورة الاستثنائية الجديدة للجمعية العامة بعد زيارة أكثر من اثني عشر سفيرا لمجلس الأمن إلى حدود رفح هذا الأسبوع.

ولا يوجد حق النقض في الجمعية العامة، ولكن على عكس مجلس الأمن، فإن قراراتها ليست ملزمة قانونا.

ويستنسخ مشروع النص، الذي اطعت وكالة فرانس برس، إلى حد كبير القرار الذي حظرته الولايات المتحدة في المجلس يوم الجمعة.

وطالب قرار يوم الجمعة بوقف إطلاق النار دون الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وكانت قد انتهت هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس في 1 ديسمبر.