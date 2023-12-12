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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة مفجعة للجيش الصهيوني بسبب المقاومة

صدى البلد

برغم توغله البري في أنحاء عدة بشمال غزة المحاصرة، إلا أن خسائره البشرية باهظة على أقل تقدير لها وغير مسبوقة منذ عقود.

واعترف الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، بمقتل جندي كان قد أصيب الشهر الماضي خلال المعارك الدائرة داخل قطاع غزة.

وقال الجيش إن الجندي الاحتياطي تسفيكا لافي (30 عاما) توفي متأثرا بجراحه، أمس الاثنين.

ووفق ذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى في معارك غزة البرية التي بدأت أواخر أكتوبر الماضي، المعلن عنهم من جانب الجيش الإسرائيلي، إلى 105.

لكن العدد الفعلي يفوق هذا الرقم بأضعاف كثيرة، وفقا لما ذكرته صحف عبرية.

كما أعلن الجيش أن 3 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال القتال جنوبي غزة الاثنين.

وقال الجيش إن 582 جنديا أصيبوا.

ومن بين الجنود المصابين، 133 إصابة خطيرة، و218 متوسطة، و231 طفيفة.

ومنذ 7 أكتوبر،  قتل 433 جنديا وأصيب 1645 جنديا، منهم 261 إصاباتهم خطيرة، و456 متوسطة، و928 طفيفة.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، هناك حاليا 34 جنديا في حالة خطيرة في المستشفى، و210 في حالة متوسطة، و149 في حالة جيدة.

 

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