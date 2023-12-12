مراسل صدى البلد: الحشود تتوافد قبل فتح اللجان بساعة.. شاهد

قال عصام الشندويلي، مراسل صدي البلد من الإسكندرية، إن اليوم الثالث يختلف كثيرا عن أمس وأول أمس الناس تتوافد على اللجان قبل افتتاحها بساعة، بالأمس كانت السعادة تبتسم على وجه النائب محمد أبو العينين وعلى الوفد المرافق له عندما رأوا كمية المواطنين الحريصين على أداء واجبهم الوطني.

وأضاف خلال تغطية خاصة، عبر قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن رجال الأمن أو من القضاة يعملون على قدم وساق على مدار اليوم، والتيسير على جميع الناخبين ويتسابقون فى تقديم يد العون، وهناك مختلف الفئات العمرية بالأمس للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية 2024، حتي الأطفال".

وتابع مراسل صدي البلد من الإسكندرية: “محافظة الإسكندرية تتابع من خلال غرفة العمليات المركزية لرصد سير العملية الانتخابية بنجاح، واليوم من المتوقع أن يكون اليوم حافل وهناك إستعدادات سنتابعها على مدار اللحظة”.