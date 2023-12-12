عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل فتح اللجان.. توافد كبير من سكان الوايلي للإدلاء بأصواتهم

أهالي الوايلي
أهالي الوايلي

توافد عدد كبير من الشباب والرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية، في لجنة الانتخاب بمدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات بالعباسية، التي تشهد اصطفاف عدد كبير من المواطنين قبل فتح اللجان تمهيداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

الانتخابات الرئاسية أيام الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

موضوعات متعلقة

قوم نادي على الصعيدي.. المواطنون يرقصون أمام إحدى اللجان الانتخابية

طوابير من السيدات للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالوايلي

بيسنده وفي يده العكاز..رجال الشرطة يساعدون كبار السن أمام اللجان لتسهيل عملية الانتخاب

أسقف عام كنائس المطرية وعين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

مشاركة فاعلة لطلاب جامعة عين شمس بثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

عضو القومي للمرأة : المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن

انتظام فتح اللجان.. توافد عدد كبير من المواطنين بالوايلي في ثاني أيام الانتخابات

السيدات والشباب يتصدرون المشهد| كواليس اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024

ترشيحاتنا

مسيرات تجوب الإسكندرية لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

باكستان.. مصرع 23 من مسؤولي الأمن وإصابة آخرين في هجوم مسلح

الوضع كارثي.. مصادر طبية فلسطينية: الإسهال والإنفلونزا والجدري تنتشر بين النازحين

تصعيد جديد.. الفلبين تستدعي سفير الصين بسبب "المضايقات المتتالية"

مصر تختار الرئيس.. صورة مميزة من لجان التصويت بالمحافظات

كيف تخرج زكاة المال عن شهادة الاستثمار والوديعة البنكية.. طريقة سهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ