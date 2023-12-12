عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح أبواب اللجان بالانتخابات الرئاسية في طرة.. صور

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية في حي طرة

فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية في حي طرة، وذلك في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في مصر ، حيث يتوافد المواطنون بكثافة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

FB_IMG_1702363961865
FB_IMG_1702363961865
FB_IMG_1702363966909
FB_IMG_1702363966909
الانتخابات الرئاسية الإنتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسة2024 الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

ترشيحاتنا

مسيرات تجوب الإسكندرية لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

باكستان.. مصرع 23 من مسؤولي الأمن وإصابة آخرين في هجوم مسلح

الوضع كارثي.. مصادر طبية فلسطينية: الإسهال والإنفلونزا والجدري تنتشر بين النازحين

تصعيد جديد.. الفلبين تستدعي سفير الصين بسبب "المضايقات المتتالية"

مصر تختار الرئيس.. صورة مميزة من لجان التصويت بالمحافظات

كيف تخرج زكاة المال عن شهادة الاستثمار والوديعة البنكية.. طريقة سهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ