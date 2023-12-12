السفير خليل الذوادي: رصدنا نسبة مشاركة كبيرة من الشباب في الانتخابات الرئاسية

قال السفير خليل الذوادي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إنه كان موجودا أمس، الاثنين، فى الإسكندرية وقبلها فى القاهرة، ووجد أن كبار السن أتوا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، على الرغم من ظروفهم الصحية، وهناك من يساعدهم للوصول.

وأضاف السفير خليل الذوادي، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة، على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي: “وجدت الإبتسامة على وجوه السيدات بالمجتمع المصري الذين عبروا بكل حرية عن حبهم لوطنهم، وهذا ليس بغريب على كل محب لبلده ووطنه وأمته العربية والإسلامية”.

وتابع: “رصدنا نسبة مشاركة كبيرة من الشباب في الانتخابات الرئاسية، وجامعة الدول العربية تلقت دعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات للمتابعة وشكل الأمن العام للجامعة لجنة لنكون معكم فى هذا العرس الانتخابي الجميل”.