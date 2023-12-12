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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير خليل الذوادي: رصدنا نسبة مشاركة كبيرة من الشباب في الانتخابات الرئاسية

السفير خليل الذوادي،
السفير خليل الذوادي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية

قال السفير خليل الذوادي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إنه كان موجودا أمس، الاثنين، فى الإسكندرية وقبلها فى القاهرة، ووجد أن كبار السن أتوا للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، على الرغم من ظروفهم الصحية، وهناك من يساعدهم للوصول.

وأضاف السفير خليل الذوادي، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة، على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي: “وجدت الإبتسامة على وجوه السيدات بالمجتمع المصري الذين عبروا بكل حرية عن حبهم لوطنهم، وهذا ليس بغريب على كل محب لبلده ووطنه وأمته العربية والإسلامية”.

وتابع: “رصدنا نسبة مشاركة كبيرة من الشباب في الانتخابات الرئاسية، وجامعة الدول العربية تلقت دعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات للمتابعة وشكل الأمن العام للجامعة لجنة لنكون معكم فى هذا العرس الانتخابي الجميل”.

السفير خليل الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية

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