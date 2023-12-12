مدرب بيراميدز السابق: مصطفى محمد لديه فرصة ليصل لأبعد مكان في أوروبا.. فيديو

أثنى أحمد سامي النجار، مدرب نادي بيراميدز السابق، على الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، لافتًا إلى أن اللاعب يمتلك موهبة رائعة في أداء مهام مركزه.

وقال أحمد سامي النجار، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مصطفى محمد عنده فرصة ليصل إلى أبعد مكان في أوروبا».

وأردف قائلًا: مصطفى محمد موهوب وهو يستطيع استنتاج مكان لعب الكرة العرضية من زملائه فيتحرك على هذا الأساس في المكان الصحيح».

وتحدث سامي النجار عن أن نوعية المهاجمين بشكل مصطفى محمد قليلون جدًا ليس في مصر فقط بل في العالم كذلك.

وأكد أن مصطفى محمد لديه فرصة كبيرة للانتقال إلى ناد كبير في أوروبا، خاصةً لو استمر على تألقه ولديه فرصة للتألق في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وحول رأيه في مسلسل إهدار الفرص من لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، قال سامي النجار: «لو نصف فرص الأهلي تترجم لأهداف محدش كان هيتكلم عن مشكلة في إنهاء الهجمات في الأهلي».