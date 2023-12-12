عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فتح الله: تعادل بيراميدز مع صن داونز "إيجابي" .. فيديو

بيراميدز
بيراميدز

 

أعرب محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن رضاه على نتيجة التعادل السبلي التي عاد بها الفريق من جنوب أفريقيا أمام فريق صن داونز الصعب على ملعبه، وذلك خلال مواجهة الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال فتح الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نتيجتنا أمام صن داونز نعتبرها إيجابية خصوصًا أن فريق صن داونز آخر 6 سنوات صعب التعادل معه على ملعبه».

وأردف قائلًا: «عملنا ماتش الند بالند وجالنا فرص كنا ممكن نكسب، ولازم نشكر اللاعبين على المباراة بشكل كبير».

وتابع قائلًا: «سفرنا المباشر من موريتانيا على جنوب أفريقيا ساعدنا بشكل كبير وشاهدنا عدة مباريات للفريق، والتوفيق لم يحالفنا في أكثر من كرة وكنا ممكن نحسم خلالها المباراة في أوقات صعبة من المباراة».

وأشار محمود فتح الله إلى أن نتيجة مباراة نواذيبو الموريتاني، التي خسرها الفريق، كانت صامدة بالنسبة لهم، وحاولوا نسيانها.

وحول تأثير غياب المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي لم يتمكن من السفر لجنوب أفريقيا قال فتح الله: «جميع اللاعبين عندنا لهم نفس الأهمية وفيستون مايلي لاعب بالتأكيد مهم، وموضوعه أربك الحسابات قليلًا لكن جميع اللاعبين جاهزون حال طلب المدير الفني منهم المشاركة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

نقل سيدة للمستشفي آثر تعرضها لوعكة صحية اثناء الانتخابات بـ أسوان.. صور

رئيس لجنة بالشرقية يساعد كبار السن وغير القادرين تسهيلا للعملية الانتخابية

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

إجراء عاجل من التعليم بشأن معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مبتور القدمين.. ناخب في المرج يتحدى العجز ويؤكد: نموت على تراب الوطن..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

فيديو

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ