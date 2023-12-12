محمود فتح الله: تعادل بيراميدز مع صن داونز "إيجابي" .. فيديو

أعرب محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن رضاه على نتيجة التعادل السبلي التي عاد بها الفريق من جنوب أفريقيا أمام فريق صن داونز الصعب على ملعبه، وذلك خلال مواجهة الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال فتح الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نتيجتنا أمام صن داونز نعتبرها إيجابية خصوصًا أن فريق صن داونز آخر 6 سنوات صعب التعادل معه على ملعبه».

وأردف قائلًا: «عملنا ماتش الند بالند وجالنا فرص كنا ممكن نكسب، ولازم نشكر اللاعبين على المباراة بشكل كبير».

وتابع قائلًا: «سفرنا المباشر من موريتانيا على جنوب أفريقيا ساعدنا بشكل كبير وشاهدنا عدة مباريات للفريق، والتوفيق لم يحالفنا في أكثر من كرة وكنا ممكن نحسم خلالها المباراة في أوقات صعبة من المباراة».

وأشار محمود فتح الله إلى أن نتيجة مباراة نواذيبو الموريتاني، التي خسرها الفريق، كانت صامدة بالنسبة لهم، وحاولوا نسيانها.

وحول تأثير غياب المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي لم يتمكن من السفر لجنوب أفريقيا قال فتح الله: «جميع اللاعبين عندنا لهم نفس الأهمية وفيستون مايلي لاعب بالتأكيد مهم، وموضوعه أربك الحسابات قليلًا لكن جميع اللاعبين جاهزون حال طلب المدير الفني منهم المشاركة».