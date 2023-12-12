مدحت شلبي يكشف موقفه من التعليق على مواجهة الأهلي والاتحاد المحتملة في مونديال الأندية

أكد المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي أن مباراة الأهلي والاتحاد السعودي المحتملة في كأس العالم للأندية ستكون لها زخمٌ كبيرٌ، مشيرًا إلى أن القوة بين الفريقين متقاربة في الوقت الحالي.

وقال مدحت شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «الأجواء بشكل عام أجواء حماسية.. نحن نعلق من الملعب ونتواجد وسط الجماهير وزخم الجماهير زخم غير طبيعي، فالإقبال الجماهيري بشكل عام كبير جدًا».

وأردف قائلًا: «اتحاد جدة له جماهير عريضة جدًا والأهلي له جماهيره أيضًا بحكم تواجد الجالية المصرية، لذلك سيكون كرنفالًا عربيًا منتظرًا نتمناه حتى نضمن طرفًا عربيًا في الأدوار المتقدمة من البطولة».

وحول موقفه خلال تعليقه المنتظر على مباراة الأهلي والاتحاد السعودي المحتملة، أكد شلبي أنه إذا التقى الأهلي مع اتحاد جدة في المونديال وعلق على المباراة فسيتعامل باحترافية.

وقال شلبي: «لو أنا قولت الأهلي مش في القلب يبقى أنا بكدب، ولو قولت أن اتحاد جدة لم يعد في القلب يبقى بكدب.. أنا سأكون حر التعليق باحترافية وسأعطي كل ناد حقه وتبقى المشاعر خارج التعليق، ومن يتأهل نقول له مبروك».

وحول رأيه في مستوى الفريقين، قال مدحلت شلبي: «ظروف الفريقين في الفترة الأخيرة قريبة شوية، فالأهلي تعرض لتعادلات في الفترة الأخيرة فبالتالي ليس الأهلي الذي نعرفه، والاتحاد السعودي أيضًا ليس الاتحاد الذي نعرفه وآخر مباراة خسر أمام ضمك في الدوري السعودي على ملعبه بهدف مقابل ثلاثة، ولكن قد ينقلب الحال رأسًا على عقب.. الأهلي عنده نجوم مهمة جدًا».

وأضاف شلبي: «القوة بين الفريقين متقاربة للغاية وأيضًا القوة في المدرجات ستكون متقاربة، فإذا على أرضية الملعب والمدرجات الموضوع متقارب».

وحول رأيه في المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، قال مدحت شلبي: «موديست جاي مع العفش لأنه لم يؤدي جدًا الأداء الذي يليق بمهاجم النادي الأهلي».

وأضاف شلبي: «لم نر أي إمكانيات أو قدرات من موديست وشوفنا أداءً ساذج للغاية.. الصفقة غير ملائمة للنادي الأهلي».

وتابع قائلًا: «الأهلي يحتاج مهاجم «ملو هدومه»، وعامل السن أيضًا لا يساعد موديست على تقديم مستوى منتظر منه وهو بعمر الـ35 سنة».