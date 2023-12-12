ناقد سعودي: الظروف تدعم اتحاد جدة أمام الأهلي

أكد الناقد الرياضي السعودي عبد الأعلى سكير إن جميع الأمور مهيأة لظهور بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية بشكل مبهر وناجح.

وقال ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن نادي اتحاد جدة يمتلك قواما مميزا وإنه على ثقة في قدرته على تشريف المملكة بالحدث العالمي.

وأضاف:" هناك مواجهة مرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة، ودائما المواجهات العربية تحمل ندية كبيرة، والنتائج يصعب التكهن بها، ولكن اتحاد جدة يمتلك ميزة كبيرة وهى إقامة المباراة على ملعبه ووسط أنصاره والظروف تدعمه قبل المواجهة المحتملة".

وتابع :" المباراة ستحمل مواجهة ذات طابع خاص نظرا وأن نادي الاتحاد السعودي يضم بين صفوفه، اللاعب المصري أحمد حجازي والذي سبق له تمثيل الأهلي، وهو يعد من أفضل لاعبي العميد والجماهير تعول عليه الكثير ومشاركته بالمباراة واردة وبقوة".