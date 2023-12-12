طارق قنديل: الأهلي صنع التاريخ ويتطلع للأفضل دائما

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، عن سعادته بفوز القلعة الحمراء بجائزة أفضل ناد أفريقي خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي، بالمغرب.



وقال طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلي دائما ما يكون واجهة مشرفة لمصر، وهو ماحدث في حفل الكاف، الذي سيطر الأهلي على جوائزه على مستوى الأندية.

وتابع :" الخطيب تواصل معي بعد تسلم جائزة الأفضل في القارة، وأكد على سعادته بما تحقق، وبيرسي تاو أثبت بأنه لاعب كبير وأن الأهلي يضيف دائما لمن ينتمي له ".

وأردف:" الأهلي يتطلع للأفضل دائما وصنع التاريخ، والمشاركة في مونديال الأندية للسنة الرابعة على التوالي فخر لمصر".