كوثر محمود: 70% نسبة مشاركة التمريض في الانتخابات الرئاسية على مدار يومين

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 شهدت مشاركة حاشدة من جانب أعضاء هيئة التمريض لأول مرة في مصر.

وأعلنت أن نسبة مشاركة أعضاء هيئة التمريض في التصويت بالانتخابات الرئاسية بلغت نحو 70% علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال أول يومين من الانتخابات التي تجرى على مدار 3 أيام في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

وقالت نقيب التمريض، إن نسب المشاركة الحاشدة من جانب المواطنين بجميع فئاته وأطقم التمريض بشكل خاص، هو أشبه بسيمفونية وطنية تعزف بروح التحدي لتثبت للعالم أجمع حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.

وأشارت إلى استمرار انعقاد غرفة الطوارئ المركزية للنقابة العامة للتمريض لليوم الثالث على التوالي لمتابعة تصويت أطقم التمريض في كافة محافظات الجمهورية.

وفى ذات السياق، قامت نقيب التمريض بالاطمئنان علي المشاركة الفعالة للتمريض في الانتخابات من خلال الزيارات والجولات الميدانية على المستشفيات، حيث تفقدت مستشفى المنيرة العام ومستشفى أم المصريين العام، في حين تفقد وفدًا من النقابة العامة مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش" ومعهد الأورام، ومستشفى قصر العيني، وقصر العيني الفرنساوي.

وقالت إن وفد نقابة التمريض لمس خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات حماس التمريض على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية حيث أن نسب الإقبال على التصويت لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر.