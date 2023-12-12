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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

حاخام يهودي يؤكد
حاخام يهودي يؤكد ضرورة قتل أطفال غزة

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لحاخام يهودي يؤكد أن قتل الأطفال في فلسطين ضرورة؛ لأنهم بعد عام أو أكثر سيقتلونا مبررًا أن التوراة تدعونا لذلك.

ودعا الحاخام اليهودي الإسرائيليين إلى ق.تل الأطفال بدون تردد حيث قال في مقطع الفيديو "إذا كنت تعرف أن هناك إرهابيا في مبنى وهذا الإرهابي سيقتل الكثير من اليهود - فهي مجرد مسألة وقت لأن هذا ما يفعله طوال حياته - ولديك فرصة لرمي قنبلة على رأسه. لكن ربما سيتأذى بعض الأطفال العرب وسيقولون لك إن الأطفال أبرياء وكيف تقتل طفلين أو ثلاثة أو ثمانية أطفال بالمبنى؟". 

التبرير بالتوراة

قدم الحاخام اليهودي إجابة دموية لكل من سيعترض على قتل الأطفال قائلًا "لذا الجواب هو أنه إذا لم تقتل أولئك الأطفال المفترض أنهم أبرياء ماذا سيحدث لاحقًا؟". وأضاف "هذا الطفل سيقتل 50 يهوديًا، فهؤلاء الأطفال سيصبحون إرهابيين بطريقة أو بأخرى."

وبرر ذلك بالتوراة حيث أكد أن "هذا ما تقوله التوراة (أنه إذا كان هناك شخص ما في طريقه لقتلك الآن أو بعد عام؛ فيمكنك قتله الآن وليس عليك الانتظار دقيقة واحدة) لكن المغزى هنا أن (هاشم) <يقصد الله> يقول لا ترحموا أطفال واقتلوا جميع الأطفال أيضًا لأنه لا يوجد فرق بين الإرهابيين وأبنائهم"

وتابع تصريحاته العنيفة قائلًا "فبعد 10 سنوات من الآن هؤلاء الأطفال سيهاجمونك في الطريق و (هاشم)  <يقصد الله>  يعرف .. الله يعلم".

@abdulaziz.alalawi8

♬ الصوت الأصلي - Abdulaziz Alalawi
حاخام يهودي قتل الأطفال التوراة الإسرائيليين إرهابي الأطفال العرب

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