مراسل صدى البلد: التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط يدعو للفخر

رصد مصطفى الشيمي مراسل صدى البلد، سير اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط.

وتحدث مصطفى الشيمي مراسل صدى البلد، عن إقبال المواطنين، قائلا: اليوم الثالث يشهد إقبال كثيف، حيث أشاد العالم أجمع بتوافد المصريين ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

واسترسل: فئات الشعب المختلفة شاركت في الانتخابات، بداية من الشباب حتى ذوي الهمم، متابعا: التواجد الجماهيري يدعو للفخر.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



