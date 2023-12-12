المحافظ يرفع درجة الاستعداد.. عاصفة ممطرة وانخفاض بدرجات الحرارة في شمال كفرالشيخ

شهدت مناطق شمال محافظة كفرالشيخ وتحديدا مدن برج البرلس وبلطيم وشريط الطريق الساحلي الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عاصفة ممطرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة واضطر قائدو السيارات بالطريق الساحلي الدولي بين بورسعيد والإسكندرية إلى توخي الحذر وتقليل سرعة سياراتهم خوفا من الانزلاق على الطريق وخاصة أعلى نفق البرلس نظرا لتجمع كميات من المياه بالمنطقة.



من جانبه، وجه محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، كافة الأجهزة المعنية في المحافظة برفع درجة الاستعداد واليقظة والتحرك السريع لشفط مياه الأمطار وازالتها لتمهيد الطرق ومواجهة الطوارئ.