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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال ملحوظ من السيدات على لجان بولاق الدكرور وأرض اللواء

صدى البلد

شهدت لجان أرض اللواء وبولاق الدكرور الانتخابية، إقبالا كثيفا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الفرعية في منطقة أرض اللواء، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

تُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

لجان انتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات مصر

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