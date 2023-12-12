اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

انطلق اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، الساعة التاسعة صباحًا وحتى الـ9 مساءً، ويعد هذا اليوم الأخير.

الانتخابات الرئاسية

اعرف لجنتك الانتخابية

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وأماكن اللجان، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من خلال الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

طرق معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مقرات لجانهم الانتخابية تسهيلا عليهم في عملية الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث يستطيع المواطن معرفة لجنته الانتخابية من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص به في لحظات عبر إدخال الرقم القومي الخاص به في الأيقونة المخصصة لذلك.

الاستعلام عن مكانك في الانتخابات

يمكنك الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://www.elections.eg

ويتطلب معرفة مكان اللجنة من خلال موقع الانتخابات الرسمي إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الانتخابات

طريقة جديدة يمكنك معرفة لجان الانتخابات عن طريقها

وأضافت الهيئة خاصية جديدة للتيسير على المواطنين بهدف معرفة لجنتهم الانتخابية، فبمجرد الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على محرك البحث “جوجل”، تظهر لك نافذة إدخال الرقم القومي مباشرة، حيث كان في السابق لا بد من الدخول على الموقع الرسمي ثم الدخول على أيقونة موقفك الانتخابي.

ويمكنك الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، عبر هاتفك المحمول أو اللاب توب الخاص بك.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادت النهائية للهيئة الوطنية للانتخابات للاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024.