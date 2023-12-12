بأقل من 700 جنيه..اشتري أحدث ساعات سمارت ووتش شبيهة Apple Watch

طرحت شركة Endefo ساعتين ذكيتين جديدتين في السوق الهندية ، Enfit Neo و Enfit Neo Pro. يشبه تصميم هذه الساعات بشكل وثيق Apple Watch Ultra 2 ، بما في ذلك لون الحزام ، وتوفر اتصال Bluetooth إلى جانب ميزات متقدمة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

يبلغ السعر الأولي لـ Enfit Neo (84 دولارًا أمريكيًا) ، ولكن يمكن الحصول عليها مقابل (23 دولارًا أمريكيًا) أي أقل من 700 جنيه مصري كجزء من عرض تقديمي.

في غضون ذلك ، يبلغ سعر Enfit Neo Pro (95 دولارًا أمريكيًا) ويمكن شراؤها مقابل (30 دولارًا أمريكيًا) خلال عرض الإطلاق.

كلا الطرازين متوفران في أكثر من 2000 متجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند.

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الميزات الرئيسية لـ Endefo Enfit Neo Pro:

تتميز Enfit Neo Pro بتصميم أنيق وشاشة قياس 2.01 بوصة مع سطوع 600 شمعة ، وتوفر اتصال Bluetooth ويدعم أكثر من 200 وجه ساعة قابل للتخصيص، كما أنها تلبي احتياجات عشاق اللياقة البدنية من خلال أكثر من 135 وضعًا رياضيًا.

تشمل الميزات الصحية مراقبة ضغط الدم وقياس نسبة الأكسجين في الدم ، كما توفر التحكم في الكاميرا ودعمًا متعدد اللغات.

تأتي مع ميزات ذكية مثل تشغيل الموسيقى وتفعيل وضع الرياضة بلمسة واحدة والتحكم في الكاميرا ووظيفة الشاشة المزدوجة ودمج المساعد الصوتي.

الميزات الرئيسية لـ Endefo Enfit Neo:

تتميز Enfit Neo غير Pro بشاشة 1.9 بوصة بنفس سطوع 600 شمعة كما أنها توفر اتصال Bluetooth وتدعم 200+ وجوه ساعة للشركة.

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تشمل ميزات الصحة واللياقة البدنية مراقبة معدل ضربات القلب المباشر وقياس ضغط الدم ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

تتضمن الوظائف الإضافية التحكم في الكاميرا ، والدعم متعدد اللغات ، ووظيفة الشاشة المزدوجة ، والمساعد الصوتي ، وأنماط واجهة المستخدم المختلفة. مثل نظيرتها ، تتميز أيضًا بميزات ذكية مثل 135 وضعًا رياضيًا وتشغيل الموسيقى والتحكم في الكاميرا ووظيفة الشاشة المزدوجة وتفعيل وضع الرياضة بلمسة واحدة ودمج المساعد الصوتي.