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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجدي البدوي يصوت بالانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: نسب المشاركة تعكس شعبية الرئيس

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أدلى مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن تخطى نسبة المشاركة في الانتخابات الـ45% يعكس رغبة المواطنين في أن يكون الرئيس القادم له خلفية شعبية كبيرة، وأن يرى العالم كله أن هناك إجماعا على هذا المرشح، لتمكينه من التصدي لكل التحديات الأمنية الموجودة سواء الدولية أو الإقليمية، فضلا عن تمكينه من تحقيق الاستقرار والذى بدوره سيجلب الاستثمار ومن ثم توفير فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي يحسن من الوضع الاقتصادي.

ووصف البدوي، مشاركة العمال في كافة مواقع العمل بمختلف تخصصاتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمشهد المشرف، حيث شاركوا بمعدلات غير مسبوقة، مؤكدا أن ذلك له دلالات هامة من أهمها التفاف العمال حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبتهم في استكمال ما حققته الدولة من إنجازات على مدار العشر سنوات الأخيرة بقيادته، بالإضافة إلى انحيازهم لقائد قادر على حماية الأمن القومي المصرى.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى استمرار انعقاد غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة مشاركة الأعضاء بكافة قطاعات النقابة بالانتخابات الرئاسية، حتى نهاية اليوم الأخير من التصويت بالانتخابات، وغلق باب التصويت باللجان.

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