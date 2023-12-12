توافد المواطنين على لجان جنوب القاهرة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الثلاثاء/ لجان الاقتراع في حلوان و15 مايو والتبين والمعصرة وحدائق حلوان (جنوب القاهرة) ، أعمالها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.



وتوافد المواطنون بكثافة واصطفوا في طوابير طويلة أمام لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس للجمهورية لمدة ست سنوات قادمة ..ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد أربعة مرشحين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.



كما أتاحت "الوطنية للانتخابات" حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.