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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل الأمم المتحدة في وقف العدوان على غزة يدفع لتنظيم إضراب عالمي

مظاهرات أمريكا لدعم
مظاهرات أمريكا لدعم فلسطين

في أعقاب فشل الأمم المتحدة في تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، دعا ناشطون فلسطينيون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم إضراب عالمي، ومواصلة تكرار النداء إذا لم ينجح لأول مرة بتمريره في أوقات لاحقة، وفق ما ذكرت مجلة تايم الأمريكية.

وأصدرت القوى الوطنية  الفلسطينية دعوة للإضراب ليشمل "كافة مناحي الحياة العامة" لسكان الضفة الغربية والعالم.

وذكر المنظمون انهم يتوقعون أن ينضم العالم كله إلى الإضراب الذي يأتي في سياق حراك دولي واسع تشارك فيه شخصيات مؤثرة. 

وقال التحالف في بيان له إن هذه الحركة تقف ضد الإبادة الجماعية المفتوحة في غزة والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية.

كما لجأ العديد من النشطاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الآخرين للانضمام إلى الإضراب، ودعوة الأفراد إلى وقف جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الذهاب إلى العمل والذهاب إلى المدرسة وشراء أي سلع أو خدمات.

وقالوا  "إذا لم يسمعنا السياسيون، يمكننا أن نضرب عن الحياة الاقتصادية والحركة اليومية، ويمكننا مقاطعة كل شيء، يمكننا الضغط عليهم للتوقف عن دعم ومباركة المجزرة التي تحدث في غزة".

واعتبروا أن الدعوة للإضراب ستستمر ليس الامس فقط وهو يوم الإضراب ولكن تنظيمه أمر مفتوح مادامت الحرب مستمرة.

وفي الضفة الغربية، التي تخضع للاحتلال العسكري من قبل القوات الإسرائيلية، تم إغلاق جميع الأنشطة التجارية تقريبًا امس، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالإضافة إلى إغلاق المتاجر، تم أيضًا إغلاق جميع المدارس تقريبًا من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة. 

كما أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستغلق جميع المكاتب والمؤسسات الحكومية دعما للإضراب.

وحدثت مظاهرات أمريكية أمس في نيويورك ومدن أخرى دعما لحقوق الفلسطينين وضد الوحشية على غزة، كما خرجت مظاهرات في لندن وبعض المدن البريطانية .

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