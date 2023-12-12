نبيلة مكرم: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة نبيلة مكرم إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني على كل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وأضافت مكرم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، أن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي يتشارك فيه جميع المصريين من سيدات وشباب وكبار السن، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في صنع قرار بلدها .

وأشادت بمظاهر احتفال الناخبين أمام اللجان ورفع السيدات للأعلام ومرددين الأغاني الوطنية للتعبير عن فرحتهم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وتشهد الانتخابات الرئاسية تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).

وحرصت أعداد كبيرة من المواطنين على التواجد والاصطفاف أمام مقار اللجان قبل الساعة التاسعة صباحا، ووقفوا في صفوف منتظمة انتظارا لبدء عملية الانتخاب.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، في ما يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين.