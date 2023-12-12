رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية: لم نرصد أي شكاوى أو مخالفات بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار عماد عبدالحميد، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الدقهلية، أن الدقهلية تضم 24 لجنة عامة، و947 لجنة فرعية، والعمل قائم في كل لجنة بكل جدية وقدم وساق، والفضل في ذلك يرجع لأعضاء الهيئة القضائية على مستوى اللجان الفرعية والعامة، وكل شخص يقوم بالدور المنوط به

وأضاف المستشار عماد عبدالحميد، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من التصويت بالانتخابات الرئاسية: "لم نرصد أي شكاوى أو مخالفات، كما أن المحافظة متعاونة جدا خلال أيام العمل".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.