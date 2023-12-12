إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية 2024.. وحزب الكنبة يختفي

يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير على التوالي، وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تسير بسلاسة، وأضاف أن العنوان العريض للعملية الانتخابية "وداعا للسلبية ولم يعد هناك ما يسمى حزب الكنبة".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، "وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات"، ولفت إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، ويوجد قاضٍ على كل صندوق، معتبرا أن "المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع المستقبل".

وسبق أن أكدت هيئة الانتخابات أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات، وأشارت إلى أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى اللجان الفرعية، لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت التي تتم على 3 أيام في أكثر من 11 ألف لجنة فرعية.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعد الرئاسة، أولهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يترشح لفترة ثالثة، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزبِ الوفد، وحازم عمر رئيس حزبِ الشعب الجمهوري.

فيما أشاد رؤساء الأحزاب بالمشاركة الكثيفة للمصريين بالانتخابات الرئاسية على مدار اليومين الأول والثاني، مؤكدًا أن إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بالانتخابات يعكس وعي المصريين الذين سطروا ملحمة وطنية بالداخل والخارج.

وقال رئيس حزب الاتحاد رضا صقر، إن الشعب المصري أرسل رسائل للعالم وأظهر الوجه الحضاري للدولة المصرية، موضحا أن الجميع يثقون في نزاهة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل الدعم لتمكين جميع المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن حشود المصريين أمام اللجان لن تتوقف حتى غلق باب التصويت، متوقعًا أن نسب المشاركة بهذه الانتخابات ستكون تاريخية وستواصل الدولة بناء الجمهورية الجديدة، وجني ثمار التنمية التي طالت كل بقعة على أرض الوطن..داعيا المصريين لمواصلة الاحتشاد والتعبير عن إرادتهم الحرة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي السياق، قال مدير الجهاز التفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري إن نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية تجاوزت الـ45% وذلك من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

فيما علقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقالت إن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، وأبهر العالم بهذا الوعي الكبير، بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ45% حتى الآن، وأكدت أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية، وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة، كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.