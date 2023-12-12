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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حشد جماهيري من المواطنين أمام لجان منطقة قصر النيل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

شهدت منطقة قصر النيل إقبال جماهيري كبير على التصويت بالانتخابات الرئاسية ، واصطفت طوابير اللجان أمام المدارس منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء الثالث والأخير في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية . 

حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم وشهدت اللجان إقبالا كثيفا من كافة الفئات من شباب وشيوخ وسيدات وذوي الهمم.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

 

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