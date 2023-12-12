ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال لأكثر من 3000 منذ 7 أكتوبر

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت (51) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين حيث يواصل الاحتلال اقتحامها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لها : فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

وأضاف البيان : إلى جانب ذلك، فإن الاحتلال نفّذ عملية اقتحام واسعة لبلدة سلواد/رام الله، احتجز خلالها العشرات من المواطنين بينهم نساء تعرضوا للتحقيق الميداني، وأفرج عنهم لاحقاً، فيما لا يزال يواصل التحقيق مع آخرين، إلى جانب اقتحام منازل أهالي البلدة، والتي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

وتابع : تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتّخريب وتّدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.

واستطرد البيان : بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (3810)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

و يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا