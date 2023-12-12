رئيس حي الموسكي يتفقد لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء محمد السيد مزيد رئيس حي الموسكي، عددا من لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية في نطاق الحي، وذلك بالتعاون مع ادارة المتابعة الميدانية بالحي بالمرور الميداني علي كافة اللجان الانتخابية في نطاق الحي ولجنة فرز الأصوات في المنطقة.

وقد بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، توافد الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في لجان السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين.

وتوافدت أعداد كبيرة من الناخبين أمام لجنة مدرسة الخديوي إسماعيل بحي السيدة زينب، وذلك في الساعة الأولى من اليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.