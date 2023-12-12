الزراعة في المحافظات.. إطلاق قوافل طبية بيطرية ومتابعة زراعات القمح

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٣ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ وحتى ١٢ ديسمبر الجاري.



وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية بمركز منشأة القناطر، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2311 راس ماشية وتم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة واهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 9 طن و642 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 83 ألف و834 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الصوب الزراعية بالمحافظة، تشجيعاً للمزارعين على انشاء الصوب لما له من أهمية في توفير مياه الري، والأسمدة، والجودة العالية من الثمار بأعلى إنتاجية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، جولاتها الميدانية والمرور على الزراعات، خاصة محصول القمح، ومتابعة سير العمل وانتظامه بالجمعيات، كما تم إزالة (16) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وعقد ندوتين حول الارشاد المائي ونظم الري الحديث، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع الإدارات الزراعية بميت غمر واجا ومديري الجمعيات الزراعية، للتأكيد على دعم المزارعين والتواصل معهم، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية، بقرية اويش الحجر وقدمت كافة الخدمات من كشف وفحص وعلاج وعمليات جراحية، فضلا عن عقد الندوات الارشادية للتوعية بأهمية التحصين.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 65 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط أكثر من 292 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم تحصين 334 ألف و296 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 6896 رأس ماشية بالأسواق والقرى، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على زراعات بنجر السكر بزمام إدارة العامرية الزراعية للوقوف على حاله الزراعات، كما تم إزالة 20 حالة تعدى علي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، والمرور على الإدارة الزراعية بالعامرية لمتابعة سير عمليه توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية، كما تم المرور لمتابعة أعمال المكافحة، والمرور على محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، كما تم عقد ندوة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ببورسعيد حول الأمراض المشتركة وخاصة” السعار “وكيفية التعامل معها، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا مع مديري الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، وعلى رأسها محصول القمح، والتواصل مع المزارعين.

وخلال هذا الأسبوع أيضا عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الأنشطة التي تمت وبحث الأنشطة والخطط المستقبلية، كما تم استقبال فريق العمل بمشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر، بمدينة سانت كاترين، كما انطلقت قافلة زراعية تنموية لمتابعة زراعات القمح، وتوعية المزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية بمركز الواسطي وتم رش 250 رأس وعلاج باطني 121 وتناسليات 37 وأمراض جلديه7 وطفيليات خارجية 23 بإجمالي 438 راس.

وأطلقت أيضا مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قري بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت خدمات ارشاد وتوعية المربين، كما تم تحصين 150 الف راس ماشية ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وعقد (١٨٣) ندوة و جولة إرشادية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور لمتابعة زراعات محصول بنجر السكر بمركز القوصية، وتوعية المزارعين بزراعة المحصول طبقا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة ومعهد المحاصيل السكرية للحصول على اعلى إنتاجية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة