عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علم مصر يتقدم مسيرة حاشده بشوارع المنصورة للحث على المشاركة في الانتخابات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

رصدت عدسة "صدى البلد" علم مصر بطول عشرات الأمتار في مقدمه المسيرة الحاشدة التي شهدتها شوارع مدينه المنصورة حيث حرص المشاركين في المسيرة على رفع على مصر مرددين هتافات تحيا مصر.

وأكد المشاركون فى المسيرة على أن التصويت فى تلك الانتخابات واجب وطني فى ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن وأن المشاركة هي التزام وأمانة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الأجيال القادمة.

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا والتي تستمر حتى التاسعة مساءا فيما تشهد اللجان إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الفناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابيوهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة -وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة- وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

received_3544541149130468
received_3544541149130468
received_1064347674699485
received_1064347674699485
received_1389541748587981
received_1389541748587981
received_1080332603119778
received_1080332603119778
٢٠٢٣١٢١٢_١٠٢١٥٨(0)
٢٠٢٣١٢١٢_١٠٢١٥٨(0)
مدينة المنصورة الوحدات المحلية الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 التصويت الدولة المصرية المشاركة فى الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

موضوعات متعلقة

رئيس دفاع النواب يتفقد سير العملية الانتخابية في الدقهلية ..صور

ترشيحاتنا

بنحبك يا ريس.. حشود أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي الانتخابية

الهيئة الوطنية: 7 ملايين مواطن استعلموا عن أماكن لجانهم الانتخابية

ربنا يحفظ مصر.. رسائل كبار السن عقب مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية| فيديو

رأفت العمدة: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مذهلة.. والمصريون مدركون لجميع الأحداث

أدلى بصوته عقب عودته من الخارج..وزير الري: الشعب المصري لا يتأخر أبدا عن نداء الواجب

طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ