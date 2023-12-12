علم مصر يتقدم مسيرة حاشده بشوارع المنصورة للحث على المشاركة في الانتخابات

رصدت عدسة "صدى البلد" علم مصر بطول عشرات الأمتار في مقدمه المسيرة الحاشدة التي شهدتها شوارع مدينه المنصورة حيث حرص المشاركين في المسيرة على رفع على مصر مرددين هتافات تحيا مصر.

وأكد المشاركون فى المسيرة على أن التصويت فى تلك الانتخابات واجب وطني فى ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن وأن المشاركة هي التزام وأمانة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الأجيال القادمة.



وكانت اللجان قد فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا والتي تستمر حتى التاسعة مساءا فيما تشهد اللجان إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الفناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابيوهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة -وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة- وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

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