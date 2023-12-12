رأفت العمدة: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مذهلة.. والمصريون مدركون لجميع الأحداث

أدلى النائب رأفت العمدة، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وأكد مشاركة جموع المصريين في الاستحقاق الانتخابي.

وقال رأفت العمدة لـ "صدى البلد"، إن الشعب المصري حرص على ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الإدلاء بأصواتهم.

وشدد على أن المصريين لديهم وعي قوي ومدركون لجميع الأحداث المحيطة بمصر.

وحث عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين على المشاركة في العملية الانتخابية للحصول على حقهم الدستوري.

ولفت إلى أن المشاركة الشبابية في الإدلاء بأصواتهم مذهلة لاختيار رئيسهم في الاستحقاق الرئاسي 2024، نتيجة الوعي الكافي الذى أصبح لديهم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



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