سقوط صاروخ قرب مدرسة في بلدة ياطر جنوب لبنان

أفادت قناة الميادين أنه تم اسقاط صاروخ اعتراضي قرب مدرسة في بلدة ياطر جنوب لبنان والأضرار اقتصرت على الماديات.

وانفجر صاروخ اعتراضي في سماء بلدة زبقين حسب قناة الميادين.

وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن صاروخا دفاع جوي معادي انفجر في أجواء عيتا الشعب.

كانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة، حانيتا، ايلون، يعرا، ادميت، و جورين بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات.



وتعرضت منطقة المالكية في الجليل الاعلي إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

فيما قصفت مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيترون

وفلسطينيا؛ أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط واصابة ثلاثة آخرين بجراح حرجة في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع اعداد قتلاه منذ الـ7 من اكتوبر الى 435

