حازم عمر: مشهد الشباب أمام اللجان الإنتخابية غير مسبوق

قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد تنازلا علي بياض من الناخبين عن حقهم الدستوري ويساهم في استغلال ضعاف النفوس للتضليل وترويج الشائعات.



وثمن عمر خلال الجولة بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، مشاركة الشباب، مؤكدا أن مشهد تصدر الشباب للمشهد الانتخابي ووقوفهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق ولم نشهده من قبل وخصوصا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتاد عليه ومشاهده لأول مرة، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا علي الطريق الصحيح علي بناء وعي الشباب الذي أكد بتواجده أمام اللجان الانتخابية هو بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.



وتابع عمر، أن كل من تقدم للانتخابات الرئاسية يتمتع بكافة حقوقه الانتخابية، قائلا: "إحنا مش داخلين خناقة والكل يتنافس عي العطاء وترسيخ الديمقراطية ودعم الاستقرار وعلي حب بلدنا مصر"، مشيرا إلى أنه يحمل كل التقدير والاحترام لكل المرشحين المتنافسين، لأن الجميع يسعي لرسم صورة حضارية للانتخابات بعيدا عن التلاسن فنحن لسنا في معركة بل في منافسة علي إقناع المواطنين لتقديم أفضل ما لدينا.



واستطرد عمر، أنه يستكمل جولته التي بدأها علي مدار يومين سابقين واستكمالها هلال اليوم بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة، ووجه كلمة للشباب خلال الجولة قائلا: "وجودكم أشاع لدي الطمأنينة بوجود الوعي ووعيكم يحمي صناديق الاقتراع".